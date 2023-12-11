الزروق يستقبل رئيس الأكاديميات الأولمبية الأفريقية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، أمس الأحد، بمكتبه في مقر اللجنة بطرابلس رئيس الأكاديميات الأولمبية الأفريقية الدكتور رضا العيوني رفقة الدكتورة حدهم العابد مدير الأكاديمية الأولمبية الليبية.

حظى العيوني بترحاب كبير، وتستهدف الزيارة زيادة التعاون بين المنظمات الأولمبية في ليبيا ودول أفريقيا، وبحث أفق التعاون لإقامة البرامج التدريبية فيما يتعلق بالشأن الرياضي الأولمبي، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

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وأكد الطرفان أهمية تبادل الخبرات وإمكان إقامة ورش العمل المشتركة في عديد المجالات الرياضية لخدمة الشأن الأولمبي، كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بين الأكاديمية الأولمبية الليبية وجمعية الأكاديميات الأفريقية الأولمبية.

الدكتور رضا العيوني رفقة جمال الزروق. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

الدكتور رضا العيوني رفقة حدهم العابد. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)