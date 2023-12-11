المصري حامد وفا بطلا لشطرنج أفريقيا للشباب.. ومواجهة ثلاثية ليبية مع موريتانيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج المصري حامد وفا بكأس بطولة شطرنج أفريقيا للشباب، قبل جولة من اختتامها بعد فوزة أمس الأحد في الجولة الثامنة على الجنوب أفريقي تينسون ووصوله للنقطة السابعة والنصف.

وشهدت الجولة الثامنة في باقي النتائج أربعة تعادلات من بينها تعادل الملاحقين الجزائري طارق حلال مع المصري ديفيد جورج، وتعادل ميشال من جنوب أفريقيا مع مواطنه بانيلي مونجو، وانتهت أيضا بالتعادل مباراة الليبيين يوسف الحصادي مع توفيق كويري، وتعادل الموريتاني الشريف أحمد مع السنغالي ساركز.

الترتيب بعد الجولة الثامنة

ينفرد المصري حامد وفا بالصدارة برصيد 7.5 نقطة، وثانيا الجزائري طارق حلال 6.5 نقطة، وثالثا باتيلي مونجو من جنوب أفريقيا 5.5 نقطة، ورابعا مواطنه ميشال 5 نقاط، وخامسا المصري جورج ديفيد 5 نقاط، وسادسا المغربي محمد نجيمي 5 نقاط، وسابعا الأنجولي جونيور 4.5 نقطة، وثامنا أوليسا من نيجيريا 4 نقاط، وتاسعا الموريتاني المختار محمد 4 نقاط، وعاشرا الليبي عمرو فطيس 3.5 نقطة.

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جاء في المركز الحادي عشر السنغالي ساركر 3.5 نقطة، والثاني عشر يوسف الحصادي من ليبيا 3.5 نقطة، والثالث عشر توفيق كويري من ليبيا 3.5 نقطة، وفي آخر الترتيب أربعة لاعبين من موريتانيا الرابع خالد عبدالله 3 نقاط، والخامس عشر عبدالله عبدو 3 نقاط، والسادس عشر الشريف أحمد 2.5 نقطة، والسابع عشر عبدالرحمن طلبة نقطة واحدة.

مباريات الجولة التاسعة والأخيرة

تجرى اليوم الإثنين منافسات الجولة التاسعة والأخيرة، ويلتقي المصري حامد وفا مع مفاجأة البطولة المغربي محمد نجيمي، والجزائري طارق حلال مع الأنغولي جينيور، وأوليسا من نيجيريا مع بانيلي مونجو من جنوب أفريقيا، وميشال من نيجيريا مع المصري جورج ديفيد.