منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

دخل منتخب ليبيا لكرة السلة في معسكر داخلي بمدينة بنغازي يتواصل لخمسة أيام يتحول بعدها إلى العاصمة المصرية القاهرة لعمل معسكر خارجي يتواصل حتى انطلاق بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة التي تستضفها مصر خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري وحتي 3 يناير المقبل.

البطولة تقام بمشاركة عشرة منتخبات، وهى: ليبيا ومصر والإمارات والكويت والجزائر وتونس والمغرب والأردن وموريتانيا والصومال.

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واختار مدرب المنتخب الليبي فؤاد أبوشقرة 14 لاعبا للمشاركة في البطولة، وهم: محمد الساعدي ومحمد أبوزقية وعبدالسلام الراشدي وعلي الزناتي وأحمد الفلاح وعبدالقادر رزق وعلي ناجي وأدريس زيو وسفيان الشويهدي وإسماعيل الجهمي وأنيس المنصوري وغيث الرحمن مفتاح ونسيم بدروش ومحسن العكرمي.