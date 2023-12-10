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صراع ثنائي على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا» بعد اختتام الجولة الخامسة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 10 ديسمبر 2023, 08:18 مساء
صراع ثنائي على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا» بعد اختتام الجولة الخامسة
مباراة المروج والصقور بالدوري الممتاز الجمعة 8 ديسمبر (حساب نادي المروج على فيسبوك)
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اختُتمت اليوم الأحد مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بإقامة آخر مباراتين، حيث جمعت المباراة الأولى التعاون وضيفه النصر وانتهت بالتعادل السلبي، بينما جمعت المباراة الثانية فريقي الأخضر والأنوار وانتهت لصالح الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المروج يحرز الفوز الأول في «دورينا»
وأسفرت نتائج الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى عن اشتعال الصراع على صدارة المجموعة بين النصر والأخضر بعد انتهاء مباريات هذه الجولة بعدما تساوى الفريقان في النقاط ولكل منهما 11 نقطة.
وشهدت الجولة تعادلًا إيجابيًا بين الصداقة والتحدي بهدف مقابل هدف، وفوزًا أول للمروج هذا الموسم على فريق الصقور بهدف دون رد، والتعادل السلبي بين التعاون والنصر دون أهداف، وفوز الأخضر على الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تقرر تأجيل مباراة الهلال والأهلي بنغازي بسبب مشاركة الهلال في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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تعادل الصداقة والتحدي بهدف لمثله في «دورينا»

وخلال مباريات الجولة الخامسة تمكن اللاعبون من تسجيل خمسة أهداف، حيث تصدر آري بابل مهاجم فريق الأخضر قائمة هدافي المجموعة حتى الآن برصيد ستة أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى:
- النصر 11 نقطة.
- الأخضر 11 نقطة.
- الأهلي بنغازي 7 نقاط.
- الهلال 7 نقاط.
- التعاون 6 نقاط.
- التحدي 4 نقاط.
- المروج 4 نقاط.
- الصقور 3 نقاط.
- الصداقة نقطتان.
- الأنوار نقطة واحدة.

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