الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد مدير شركة المرافق والمنشآت الرياضية - فرع المنطقة الغربية عبدالسلام الشريف، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه يرفض جملة وتفصيلا اتهامات الفساد الموجهة للشركة، وأن إطلاق الاتهامات بشكل عام دون تحديد من هم السبب في الفساد هو شىء مرفوض.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «القصة ليست المنشآت الرياضية، بل هناك فساد أكبر»، لافتا إلى أنه رفع قضايا في المحاكم منذ فترة، ولن يسكت عن حقه وحق كل الموظفين بالشركة.

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جرى حل شركة المرافق والمنشآت الرياضية بقرار حكومي بعد خمسة عشر عاما من إنشائها، وسيجرى إنشاء جهاز المنشآت التابع لوزارة الرياضة، وجهاز آخر يتبع وزارة الشباب، بعد حصر المنشآت والمرافق الرياضية لكل وزارة.