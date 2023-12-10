7 مشاركين في دورة مدربي رفع الأثقال بالأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، غدا الإثنين في قاعة محاضرات الأولمبية الليبية، دورة مدربي رياضة رفع الأثقال، بمشاركة سبعة مستجدين، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بالتعاون والتنسيق مع كلية التربية البدنية بطرابلس.

وستبدأ الدورة بمحاضرة عن الإعداد البدني للدكتور علي الصويعي، يلقى بعدها الدكتور ميلاد عقيلة محاضرتين: الأولى عن قوام الفرد كأساس لعملية الانتقاء، والمحاضرة الثانية عن المراحل الفنية في رفعتي الخطف والنتر بشكل عملي.

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واليوم الثاني، الثلاثاء 12 ديسمبر، سيبدأ بمحاضرة عن الإصابات الرياضية للدكتور بشير الحاراتي، تعقبها محاضرة عن تغذية الرياضيين للدكتورة ناجية شلابي، ومحاضرة عن التحليل الحركي للدكتور محمد عبدالرحيم.

وفي اليوم الختامي، الأربعاء 13 ديسمبر، ستقام ثلاث محاضرات: الأولى حول علم النفس الرياضي للدكتور علي شناك، وتعقبها محاضرة للدكتور عن مخاطر تعاطي المنشطات والمواد المحظورة للدكتور محمد الفقيه، وتختتم الدورة بمحاضرة بعنوان «تطبيقات عملية لتصحيح الأخطاء» للدكتور ميلاد عقيلة.