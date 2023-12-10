الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب المدرب المتخصص في قطاع الناشئين بأكاديمية النخبة في مصراتة محسن الزعلوك الأندية الرياضية بالتعامل مع تدريب النشء كمشروع اقتصادي واستثماري، خاصة أن غالبية الأندية لا تولي الاهتمام الجيد لهذه الفئات السنية.

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وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «هناك ثلاث مراحل مهمة في تدريب الناشئين، وهى التكوين والإستراتيجية والتجربة بالاحتكاك».

وأكد محسن الزعلوك أن الاتحاد الفرعي هذا الموسم كان أكثر نشاطا، ووضع برنامجا جيدا للمباريات، خاصة في مرحلة الذهاب.