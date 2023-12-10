شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، الخميس الماضي، مع الإعلامي مراد دخيل، أزمة الملاعب في ليبيا.

وتابعت حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» ما حدث في المنشآت الرياضية، وما أثير من جدل في الوسط الرياضي، في ظل مطالبة محللي «في التسعين» بمحاسبة المقصرين، لعدم تكرار الفشل.

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من جهته، قال محلل برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي: «مشروع المنشآت الرياضية هو مشروع دولة في الأساس، ويجب محاسبة أي تقصير في المستقبل، لعدم تكرار الفشل».