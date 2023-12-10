مواجهات ليبية وسط نتائج متواضعة في بطولة أفريقيا لناشئي الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بالعاصمة الموريتانية (نواكشوط) بطولة أفريقيا للشطرنج للناشئين. وفي جولتها السابعة أمس السبت، حافظ المصري حامد وفا على صدارته البطولة بعد فوزه على جونيور من أنغولا، بينما انتهت مباراة الجزائري طارق حلال مع ميشال من جنوب أفريقيا بالتعادل، وفقد الليبي عمرو فطيس مباراته أمام الجنوب أفريقي بانيلي مونجو. كما فقد أيضا الليبي توفيق كويري مباراته أمام المصري جورج ديفيد، وفاز سيمسرن من نيجيريا على السنغالي ساركار.

الترتيب بعد الجولة السابعة

ينفرد المصري حامد وفا بالصدارة برصيد 6.5 نقطة، وأقرب ملاحقيه الجزائري طارق حلال بـ5.5 نقطة، وثالثا باتيلي مونجو من جنوب أفريقيا 5 نقاط، ورابعا مواطنه ميشال 4.5 نقطة، وخامسا المصري جورج ديفيد 4.5 نقطة، وسادسا النيجيري تيتسرن 4 نقاط، وسابعا المغربي محمد نجيمي 4 نقاط، وثامنا الليبي عمرو فطيس 3.5 نقطة، وتاسعا جينيور من أنغولا 3.5 نقطة.

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ويتساوى بعدها ستة لاعبين برصيد 3 نقاط لكل منهم بكسر التعادل، ويأتي الموريتاني محمد المختار عاشرا، والحادي عشر خالد عبدالله من موريتانيا، والثاني عشر عبدالله عبدو من موريتانيا، والثالث عشر السنغالي ساركز، والرابع عشر يوسف الحصادي من ليبيا، والخامس عشر توفيق كويري من ليبيا، والسادس عشر شريف خالد من موريتانيا، والسابع عشر عبدالرحمن طلبة من موريتانيا.