رسالة ماجستير علي الحيطوم تناقش أسباب تراجع نتائج ألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اجيزت بكلية التربية البدنية في طرابلس رسالة الماجستير للباحث علي أحمد الحيطوم بعنوان «محددات مقترحة لتطوير مقومات الكفاءة المهنية لمدربي ألعاب القوى»، بعدما جرت مناقشتها من قِبل لجنة مكونة من: دكتور محمد العكرمي مشرفا ومقررا، ودكتور حميدة علي شنينة عضوا داخليا، ودكتور عبدالوهاب الصادق عضوا خارجيا.

وأوضح الباحث في رسالته أن الكفاءة المهنية للعاملين في جميع الميادين، ومنها الرياضية، هى العمود الفقري للارتقاء بجميع الجوانب، لأنها تعتبر الدعامة الأساسية التي يستند عليها أي تطور، وأيضا الركن الأساسي لتحقيق جميع الأهداف المنشودة، والوصول إلى أعلى المستويات.

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وأضاف أن التدريب في المجال الرياضي دخلت عليه تقنيات التكنولوجيا الحديثة، ما يتطلب احترافية العمل في كل عناصر الرياضة، وإعداد قدرات بشرية للتعامل مع هذه المتغيرات بكفاءة عالية، فالتدريب الرياضي صار صناعة تقوم على أسس علمية محددة الأهداف والخطوات، وتخضع للتقويم في مختلف مراحلها.

الباحث الحيطوم يتابع مسابقات ألعاب القوى

ولاحظ الباحث علي أحمد الحيطوم، خلال متابعته مسابقات ألعاب القوى، عدم تسجيل إنجازات تذكر للمتسابقين في المشاركات الخارجية عربيا ودوليا، ما يدل على وجود خلل بالمنظومة التدريبية، الأمر الذي استدعى انتباه الباحث إلى وضع مقترح لتطوير مقومات الكفاءة المهنية لمدربي ألعاب القوى وفقا لآراء الخبراء والمدربين والإداريين والإعلاميين.

وكشف الباحث الحيطوم ضرورة بناء اللاعب بطريقة علمية وسليمة في مختلف النواحي البدنية والفنية. كما أوصى بمواكبة تطور مستجدات التدريب الرياضي المستقبلية، وإعداد دليل بمحددات تطوير الكفاءة المهنية اللازمة للمدرب مع التقييم المستمر للكفاءات التدريبية، وإقامة برامج ودورات من أجل تفعيل الكفاءات المهنية وفق معايير الجودة.