أبوشقرة يختار 14 لاعبًا للقائمة النهائية للمنتخب الوطني لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة فؤاد أبوشقرة قائمة اللاعبين النهائية الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

المنتخب الوطني يختتم معسكره بتونس

يأتي إعلان القائمة التي تضم 14 لاعبا في أعقاب اختتام معسكر المنتخب الوطني القصير الذي أقيم في تونس.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني بهذه القائمة منافسات بطولة المنتخبات العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري حتى الثالث من يناير المقبل .

وتضم قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدير الفني فؤاد أبوشقرة اللاعبين: محمد الساعدي ومحمد أبوزقية وعبدالسلام الراشدي وعلي الزناتي وأحمد الفلاح وعبدالقادر رزق وعلي ناجي وإدريس زيو وسفيان الشويهدي وإسماعيل الجهمي وأنيس المنصوري وغيث الرحمن مفتاح ونسيم بدروش ومحسن العكرمي.

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وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة فؤاد أبوشقرة بعد اختيار القائمة أن لديه ثقة كبيرة في أن كل لاعب خارج القائمة سيواصل التدريب من أجل التطوير ليكون ضمن المنتخب الليبي لكرة السلة.