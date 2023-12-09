تعادل الصداقة والتحدي بهدف لمثله في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الصداقة والتحدي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

لا تغيير في مراكز الصداقة والتحدي

تقدم فريق الصداقة بهدف أحرزه لاعبه محمد الشريف، قبل أن يتمكن محمد بوراوي من إدراك التعادل لفريق التحدي.

- «بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات وأرقام الأسبوع الرابع من الدوري الليبي

- «بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات وأرقام الأسبوع الرابع من الدوري الليبي

بهذا التعادل ارتفع رصيد فريق الصداقة إلى نقطتين لكنه بقي في المركز الثامن في ترتيب فرق المجموعة الأولى من «دورينا»، كما ارتفع رصيد فريق التحدي إلى أربع نقاط غير أنه بقي في المركز السادس في ترتيب فرق المجموعة.