شاهد.. «في التسعين» يكشف أجندة وديات «فرسان المتوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» الخميس الماضي أجندة المباريات الودية المنتظرة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» خلال الفترة المقبلة.

ويتحول المنتخب الوطني الليبي بنهاية شهر ديسمبر الجاري إلى تركيا لإجراء مباراتين وديتين، ويأتي المعسكر الخارجي استعدادا لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك 2026.

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المنتخب الوطني الليبي في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال بجانب منتخبات الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وموريشيوس وإسواتيني، ويمتلك «فرسان المتوسط» أربع نقاط في المجموعة مع الكاميرون.

يقود المنتخب الوطني الليبي المدرب الصربي الجديد ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو»، والذي اعتمد في أول جولتين من تصفيات كأس العالم على العناصر المحلية الشابة.