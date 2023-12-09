مدينة البيضاء تستضيف نهائيات بطولة ليبيا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تحتضن مدينة البيضاء 24 ديسمبر الجاري المرحلة النهائية لبطولة ليبيا للشطرنج بمشاركة 24 لاعبا من المنطقة الغربية، بعد أن تأهل لها 15 لاعبا، منهم: حسين الصابرين وأحمد نصر الدين وعلي الشعافي ومحمد السوري وأسامة طالب وناجي أبوقندة.

وأيضا يوجد رضا صالح وعبدالوارث التونسي وإبراهيم الرتيمي وحسام أيوب وفوزي التائب وجمعة البلعزي وفارس البردي وعمر دخيل وعبدالله الفيتوري.

- الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج

ومن المنطقة الشرقية، تأهل 8 لاعبين، وهم: ربيع الغائب وعبدالله شرمدو ومختار محجوب وعياد أبوحسن وعلي المجبري وأحمد البرغثي ومحمد أبورزيقة ومحمد صلاح، وسيضاف إليهم بطل ليبيا للشطرنج يوسف الحصادي.