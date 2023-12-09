«بوابة الوسط» تلتقى عضو اللجنة التحضيرية لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين في مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

بدأ العد التنازلي لاستضافة مدينة مصراتة الليبية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما، التي ستنطلق الثلاثاء المقبل في قاعة الألعاب الرياضية بمصراتة. وبعد اعتذار منتخبي الجزائر ونيجيريا عن المشاركة، اقتصر التنافس على منتخبات: ليبيا وتونس والمغرب ومصر والكاميرون.

«بوابة الوسط» التقت عضو اللجنة التحضيرية للبطولة بدر الشريف، الذي حيا في البداية وزارة الرياضة، الراعي الرسمي للبطولة، التي تكفلت بإقامة الفرق والإعاشة، ومراسم حفلي الافتتاح والختام. كما حيا الرعاة: شركة لبيانا والهلال الأحمر والمنطقة الحرة بمصراتة، لدعمهم المتواصل للعبة الكرة الطائرة.

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وأكد الشريف: «كل شيء الآن جاهز لانطلاق البطولة، وستكون صالة مصراتة في حلة بهية بعد إتمام عملية صيانتها، من طلاء وإنارة ممتازة وتركيب أرضية الملعب».

شخصيات رياضية في حضور بطولة الطائرة

وأكمل الشريف: «وصول الفرق بداية من 10 ديسمبر الجاري، والاجتماع الفني 11 ديسمبر، وانطلاق البطولة بداية من الثلاثاء 12 ديسمبر، وأصحاب التراتيب الثلاثة الأولى سيتأهلون لبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين فى نسختها الأولى».

وعن الجوائز، أوضح الشريف: «البطولة ستحظى بحضور عدد من الشخصيات، وفي مقدمتها نائبة رئيس الاتحاد الدولي رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة المغربية بشرى حجيج، وأعضاء لجنة الحكام من المغرب: أحمد عزيز وسعيد أنيس ومصطفى بالبربس وحسن أبوندراين، ومن مصر فؤاد عبدالسلام ووليد عبدالصمد ومحمد عبدالسميع، والغيني ممادو كابا، والرواندي ناسا نزيها».