شاهد.. «في التسعين» يطرح المواجهات المقبلة للمنتخب الوطني ومشاركة الهلال وأبوسليم بالكونفيدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

تذيع قناة الوسط «Wtv» في السابعة من مساء اليوم الخميس حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» الذي يطرح عددا من الموضوعات والقضايا المهمة على مائدة النقاش.

برنامج «في التسعين» يناقش جملة من الموضوعات المهمة

وتتناول حلقة الليلة من برنامج «في التسعين» الذي يقدمها المذيع مراد الدخيل المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

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كما تتناول حلقة برنامج «في التسعين» المواجهات الأفريقية لفريقي الهلال وأبوسليم ببطولة كأس الكونفيدرالية بجانب طرح أسباب مسألة حل شركة المنشآت والبدائل الممكنة.