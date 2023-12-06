فتحي جعيدة يطالب بإعلان موعد انطلاق دوري الأشبال مبكرا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب فتحى جعيدة، مدرب فريق أشبال الشباب الوحدوي، الاتحاد الفرعى لكرة القدم بطرابلس بضرورة إعلان انطلاق الدوري مبكرا، لمساعدة المدربين في وضع برامجهم الفنية.

أشبال الشباب الوحدوي لم يستعد جيدا للدوري

وأكد فتحي أن فريق أشبال الشباب الوحدوي استعد خلال فترة قصيرة للدوري، ولم يتمكن من الحصول على الوقت الكافي لكي يستعد بالشكل المناسب لبدء المنافسات.

وقال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إأن الأكاديميات ومدارس الناشئين المنتشرة أخيرا في القطاع الخاص بشكل كبير يجب أن تُنظم، لأنها قد تُنهى عمل الأندية في مجال اكتشاف اللاعبين الموهوبين وإعدادهم.

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ودعا فتحي جعيدة الأندية إلى الاهتمام بالفئات السنية، وتشجيعها بشكل كبير، لأن كثير الأندية تهمل قطاعات الناشئين لديها.