المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي التحدي بقيادة سعيد رشوان الشهيبي مع المدرب المصري عماد النحاس ليكون مديرًا فنيًّا للفهود للموسم الرياضي 2023-2024 رفقه طاقمه الفني المكون من محمد حمص ومحمد فتحي مُدربًا للحراس وأحمد أبوالفتوح مُعدًا بدنيًا.

- صالح رحيل يعتذر عن تدريب التحدي لدواعٍ صحية

المدرب المصري عماد النحاس من المدربين المميزين، سبق أن قدم نتائج رائعة مع المقاولون العرب وطلائع الجيش.

يأتي التعاقد مع المدرب النحاس خلفًا للمدرب الوطني صالح رحيل الذي غادر فريق التحدي لأسباب صحية، وستكون مباراة التحدي المقبلة أمام الصداقة آخر مباراة للمدرب المغادر صالح رحيل.