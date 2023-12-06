مدينة مصراتة تتزين لاستضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تستضيف ليبيا وتحديدا مدينة مصراتة البطولة الأفريقية للناشئين الأولى تحت 17 عاما خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر 2023.

وعكفت اللجان المكلفة بتنظيم البطولة على وضع اللمسات الأخيرة للعرس الأفريقي وسط متابعة من الاتحاد الليبي للكرة الطائرة ووزارة الرياضة، حيث تم تشكيل لجان فنية لإنجاح البطولة.

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البطولة تقام بقاعة مصراتة الدولية للألعاب الرياضية، ويشارك فيها 8 منتخبات على مستوى القارة الأفريقية.

من جهة أخرى واستعدادا للبطولة يتواجد في تونس المنتخب الوطني للناشئين لعمل معسكر إعدادي خارجي قبل انطلاق البطولة، كما أجرى مباراة ودية مع المنتخب التونسي انتهت بفوز الفريق الوطني التونسي بنتيجة 3 أشواط نظيفة.