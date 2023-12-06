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نجم الكرة الليبية السابق «العائب» ينتقد بعض مدربي الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 03:37 مساء
نجم الكرة الليبية السابق «العائب» ينتقد بعض مدربي الدوري
نجم الكرة الليبية السابق خالد العائب. (فيسبوك)
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أكد نجم الكرة الليبية السابق خالد العائب أن بعض المدربين الذين حضروا للعمل في ليبيا لم يقدموا الإضافة والإفادة لكرة القدم الليبية.

وقال العائب في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك» «إن مباريات الدوري الحالي كشفت عيوب وأخطاء هؤلاء المدربين، وأصبح هدفهم الحصول على المال دون وجود أي إقناع أو فكر تدريبي».

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وتتواصل بانتظام منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» واختتمت، الأحد،  مواجهات الأسبوع الخامس عن المجموعة الثانية، وشهدت النتائج فوز الملعب الليبي على الأولمبي بهدف دون رد، وفوز المدينة على أساريا بهدفين دون رد.

أيضا فاز الأهلي طرابلس على البشائر بهدفين دون رد، وتعادل سلبيا الاتحاد والاتحاد المصراتي دون أهداف، ومباراة السويحلي وأبوسليم مؤجلة.

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