صالح رحيل يعتذر عن تدريب التحدي لدواعٍ صحية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ودَّع نادي التحدي العريق أحد فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مدربه الوطني صالح رحيل الذي اعتذر عن مواصلة المشوار لدواعٍ صحية ألمت به أخيرًا.

سبق أن حقق المدرب صالح رحيل نتائج جيدة؛ حيث قاد الموسم الماضي فريق المروج وصعد به للدوري الممتاز، وحقق مع التحدي بطولة الدوري الليبي، كما قاد فريق الصقور وعدة فرق أخرى مقدمًا نتائج جيدة.

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صالح رحيل هو ثالث مدرب يغادر مسابقة الدوري في الموسم الجاري، بعدما استغنى نادي الصداقة عن مدربه ناصر الحضيري، والسويحلي عن مدربه لسعد الشابي.

نادي التحدي قبل الجولة الخامسة رصيده 3 نقاط من أربع جولات، وخسر آخر لقاء جمعه مع الأهلي بنغازي بنتيجة هدفين دون رد.