معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يتجه بنهاية شهر ديسمبر الجاري المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى تركيا لإجراء مباراتين وديتين مع نظيره الإندونيسي ثم غينيا كوناكري مطلع يناير المقبل.

يأتي المعسكر الخارجي استعدادا لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك 2026.

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المنتخب الوطني الليبي في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال بجانب منتخبات الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وموريشيوس وإسواتيني، ويمتلك «فرسان المتوسط» أربع نقاط في المجموعة مع الكاميرون.

يقود المنتخب الوطني الليبي المدرب الصربي الجديد ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو»، والذي اعتمد في أول جولتين من تصفيات كأس العالم على العناصر المحلية الشابة.