رئيس الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس يطالب بإيقاف مشاركة المنتخب الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب رئيس الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس مختار الشبلي وزارة الرياضة بإيقاف مشاركة المنتخب الليبي في البطولة العربية بالسعودية لعدم وجود استعداد لهذه البطولة وعدم الجاهزية الفنية.

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وأكد الشبلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن غياب النشاط المحلي أصبح واضحًا على مستوى كل الاتحادات الفرعية.

سبق وحيا رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اللجنة الأولمبية الليبية على دعمها لتسهيل مشاركة الدراجين علاء القزيري وحذيفة طور في معسكر الإعداد الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي والأفريقي للعبة بالمركز الدولي بجنوب أفريقيا.