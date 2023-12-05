شاهد.. «ملعب الوسط» يقدم تحليلات وأرقام الدوري.. والخمسي: تحية لصدارة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض برنامج «ملعب الوسط» بحلته الجديدة، أمس الإثنين، تحليلات وأرقام وكواليس المجموعتين الأولى والثانية من مسابقة دوري كرة القدم الليبي «دورينا».

وناقش البرنامج، الذي قدمه المذيع مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «Wtv»: عادل الخمسي وسمير عبود ورمزي سويكر وأبوبكر الحرك، نتائج كبار «دورينا» المتباينة في ظل وجود فرق تبحث عن نهاية الإخفاق.

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وقال الخمسي: «عزز المدينة من صدارته ترتيب فرق المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بالعلامة الكاملة، بعدما تغلب على أساريا بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الزاوية ضمن مواجهات الجولة الخامسة».

ظهور لافت للاعب نادي الأخضر أري بابل

وتوقف البرنامج عند الظهور اللافت للاعب نادي الأخضر أري بابل، الذي سجل أول هاتريك، في حين يبحث اللاعب الموريتاني حمي الطنجي عن ذاته ضمن صفوف نادي الاتحاد.

وأعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد أحدث برامجها الرياضية «ملعب الوسط»، الذي ستكون حلقاته ثلاث مرات أسبوعيا (السبت والأحد والإثنين) عند الـ10:00 مساءً بتوقيت ليبيا.