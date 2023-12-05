  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. «ملعب الوسط» يقدم تحليلات وأرقام الدوري.. والخمسي: تحية لصدارة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 03:03 مساء
شاهد.. «ملعب الوسط» يقدم تحليلات وأرقام الدوري.. والخمسي: تحية لصدارة المدينة
أحدث حلقات برنامج «ملعب الوسط» عبر «Wtv» أمس الإثنين 4 ديسمبر 2023. (صورة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

استعرض برنامج «ملعب الوسط» بحلته الجديدة، أمس الإثنين، تحليلات وأرقام وكواليس المجموعتين الأولى والثانية من مسابقة دوري كرة القدم الليبي «دورينا».

وناقش البرنامج، الذي قدمه المذيع مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «Wtv»: عادل الخمسي وسمير عبود ورمزي سويكر وأبوبكر الحرك، نتائج كبار «دورينا» المتباينة في ظل وجود فرق تبحث عن نهاية الإخفاق.

- «ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

وقال الخمسي: «عزز المدينة من صدارته ترتيب فرق المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بالعلامة الكاملة، بعدما تغلب على أساريا بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الزاوية ضمن مواجهات الجولة الخامسة».

ظهور لافت للاعب نادي الأخضر أري بابل
وتوقف البرنامج عند الظهور اللافت للاعب نادي الأخضر أري بابل، الذي سجل أول هاتريك، في حين يبحث اللاعب الموريتاني حمي الطنجي عن ذاته ضمن صفوف نادي الاتحاد.

وأعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد أحدث برامجها الرياضية «ملعب الوسط»، الذي ستكون حلقاته ثلاث مرات أسبوعيا (السبت والأحد والإثنين) عند الـ10:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟
«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)

«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)
«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟
«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة

«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة
الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي

الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف ...
كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!

كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!
يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه

يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم
ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة

الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
السويحلي يستقبل جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي الجبال (صور)
السويحلي يستقبل جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي الجبال ...
مباراة وحيدة دون جمهور في الأسبوع الخامس من مباريات «دورينا»
مباراة وحيدة دون جمهور في الأسبوع الخامس من مباريات «دورينا»
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
تأهل 24 لاعبا إلى نهائيات بطولة ليبيا للشطرنج
تأهل 24 لاعبا إلى نهائيات بطولة ليبيا للشطرنج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس ......
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة ......
المزيد
شاهد.. «ملعب الوسط» يقدم تحليلات وأرقام الدوري.. والخمسي: تحية لصدارة المدينة
شاهد.. «ملعب الوسط» يقدم تحليلات وأرقام الدوري.. والخمسي: ......
رئيس الكرة المصغرة لـ«بوابة الوسط»: ليبيا تقترب من تنظيم بطولة أفريقيا.. وسنطلب كأس العالم
رئيس الكرة المصغرة لـ«بوابة الوسط»: ليبيا تقترب من تنظيم ......
الحمادي: الكأس الممتازة لجامعة طرابلس تجمع الاقتصاد والطب البشري
الحمادي: الكأس الممتازة لجامعة طرابلس تجمع الاقتصاد والطب ......
تأهل 24 لاعبا إلى نهائيات بطولة ليبيا للشطرنج
تأهل 24 لاعبا إلى نهائيات بطولة ليبيا للشطرنج...
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة ......
المزيد