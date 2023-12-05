الحمادي: الكأس الممتازة لجامعة طرابلس تجمع الاقتصاد والطب البشري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف مدير إدارة النشاط الرياضي بجامعة طرابلس، طلال الحمادي، موعد مباراة الكأس الممتازة على مستوى كليات جامعة طرابلس، التي ستجمع فريق كلية الاقتصاد، المتوج ببطولة دوري الجامعة، وفريق كلية الطب البشري، المتوج بطلا للكأس، في 12 ديسمبر الجاري.

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وأوضح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن دوري كليات الجامعة للعام الدراسي الحالي سينطلق في ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 20 كلية على مستوى جامعة طرابلس، على أن يقام الدوري الجديد بنظام المجموعات، ومن مرحلة واحدة فقط، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، التي ستكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وأضاف الحمادي أن من ضمن شروط المشاركة تسجيل 18 لاعبا: 11 أساسيا و7 احتياط، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر يجرى الرجوع إلى نتائج المباريات المقامة بينها. وفي حالة التساوي، يجرى اللجوء إلى فارق ما له وما عليه من الأهداف. وفي حالة التساوي أيضا، يجرى اللجوء إلى الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف، وللجنة المنظمة الحق في اتخاذ أي قرار تراه مناسبا لإنجاح الدوري.

منافسات من النشاط الرياضي الجامعي. (فيسبوك)

منافسات من النشاط الرياضي الجامعي. (فيسبوك)