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مباراة وحيدة دون جمهور في الأسبوع الخامس من مباريات «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 07:38 مساء
مباراة وحيدة دون جمهور في الأسبوع الخامس من مباريات «دورينا»
مباراة لفريق الأخضر في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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كشفت الصفحة الرسمية للجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك» جدول مباريات الأسبوع الخامس عن المجموعة الأولى لمرحلة الذهاب ضمن مسابقة الدوري الممتاز «دورينا» للموسم الرياضي 2023-2024.

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ويشهد يوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري مواجهة المروج والصقور على ملعب بشير جودة في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تجرى السبت 9 ديسمبر مواجهة وحيدة وتجمع الصداقة مع التحدي على ملعب شحات في تمام الساعة الثالثة ومحدد لها دون جمهور.

وتجرى الأحد 10 ديسمبر مواجهتين: الأولى التعاون مع النصر على ملعب 10 يونيو بأجدابيا في تمام الساعة الثالثة، والمواجهة الثانية تجمع الأنوار مع الأخضر على ملعب الأبيار في تمام الساعة الثالثة، بينما تأجلت مواجهة الأهلي بنغازي والهلال بسبب مشاركة الأخير في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الأولى. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الأولى. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
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