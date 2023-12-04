النصر يواجه الأنوار في الدوري الليبي ضمن ختام الأسبوع الرابع.. الليلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تواصل مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الـ«49» الانطلاق بانتظام، وتختتم اليوم الإثنين مباريات الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، عبر لقاء فريقي النصر والأنوار.



يجرى لقاء النصر والأنوار في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا على ملعب شهداء بنينا، ويراقب المباراة نبيل الكواش، في حين تأجلت مباراة الهلال والتعاون بسبب مشاركة الأول في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

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واختتمت أمس الأحد منافسات الأسبوع الخامس للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للمجموعة الثانية، وشهدت النتائج فوز الملعب الليبي على الأولمبي بهدف دون رد، وفوز المدينة على أساريا بهدفين دون رد.

أيضا فاز الأهلي طرابلس على البشائر بهدفين دون رد، وتعادل سلبيا الاتحاد والاتحاد المصراتي دون أهداف، ومباراة السويحلي وأبوسليم مؤجلة، كما جرى تسجيل خمسة أهداف في المجموعة خلال الجولة، فريق الاتحاد وضع أول نقطة في رصيده منذ خمسة أسابيع.

مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الأولى. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)