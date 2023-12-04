مدرسة المستشار الرياضي تراهن على خبرات الدولي السابق والمدرب فتحي الساحلي (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

جذبت مدرسة المستشار الرياضي للألعاب الرياضية بمدينة بنغازي انتباه أولياء الأمور بفضل السياسات التدريبية المتبعة داخلها، وتعد من المدارس الرياضية الناجحة التي أكدت جدارتها في المشهد الرياضي خاصة فيما يتعلق بمجال الاهتمام والعناية بالناشئين الصغار كونها مدرسة متخصصة في تعليم أساسيات وصقل المواهب الصغيرة ورعايتها.

وتحتضن المدرسة التدريبات والحصص للفئات السنية والعمرية الصغيرة بملعب مدرسة الفيحاء بأرض لملوم بمنطقة الحدائق ببنغازي تحت إشراف اللاعب الدولي السابق فتحي الساحلي والمدرب الطموح إدريس زايد، كما يتولى مهمة إدارة المدرسة الإداري المخضرم محمود البشاري، ويترأس مجلس إدارة المدرسة الشخصية التربوية المتميزة خالد الفزاني.

مدرسة متخصصة في تعليم وصقل المواهب الصغيرة

يعتبر أولياء الأمور أن مدرسة المستشار ليست مجرد مدرسة لتعليم وصقل المواهب الصغيرة كرويا فحسب بل مؤسسة تربوية تحرص على بناء جيل جديد يجمع بين التفوق والتميز كرويا وتربويا وسلوكيا عبر برامج هادفة ضمن منهج المدرسة خلال الموسم الرياضي، كما تشمل رحلات وزيارات ومحاضرات في مجالات مختلفة.

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وتميزت المدرسة باختيارها الخبير والمستشار الرياضي المدرب واللاعب الدولي السابق فتحي الساحلي للإشراف على تدريبات المواهب الصغيرة لما يمتلكه من خبرة وتجربة كبيرة في عالم التدريب، كونه من الشخصيات الرياضية المثقفة والمؤهلة، حيث كان لاعبا ونجما بارزا في فريق النجمة ثم الهلال والمنتخب الوطني وتولى تدريب عديد الفرق المحلية التي سجل معها نجاحات كبيرة.

المدرب المساعد إدريس زايد خلال التدريبات. (فيسبوك)

جانب من الاختبارات الطبية في المدرسة. (فيسبوك)

رئيس مجلس إدارة المدرسة خالد الفزاني. (فيسبوك)

المدير الإداري للمدرسة محمود البشاري. (فيسبوك)

اللاعب الدولي السابق والمدرب فتحي الساحلي. (فيسبوك)