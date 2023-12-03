مجموعة الهلال.. اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على سوبر سبورت بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري فوزًا غاليًا خارج ملعبه أمام مضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدفين دون مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

اتحاد العاصمة يتقدم مبكرًا

أحرز هدفي اتحاد العاصمة الجزائري سعدي رضواني وبراهيم بن زازا، في الدقيقتين 5 و56.

بهذا الفوز يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري مجموعته في كأس الكونفدرالية برصيد ست نقاط، يليه مودرن فيوتشر المصري برصيد ست نقاط إلا أن فارق الأهداف في صالح الفريق الجزائري، بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال ترتيب المجموعة دون رصيد.

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يذكر أن الفريق المصري فاز في لقاء الجولة الأولى على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالقاهرة، ثم تمكن من الفوز اليوم خارج أرضه على الهلال الذي خسر في الجولة الأولى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين نظيفين.