الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

فقد الهلال نتيجة مباراته مع مودرن فيوتشر المصري بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب شهداء بنينا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى ست نقاط، فيما بقي الهلال من دون أي رصيد من النقاط، حيث سبق له خسارة الجولة الأولى أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين من دون رد.

الهلال يتقدم بهدف مبكر

بدأ الشوط الأول من المباراة بشكل قوي للغاية من جانب الهلال الذي قام لاعبوه بالضغط المتقدم على لاعبي مودرن فيوتشر، وكنتيجة لذلك انحصر اللعب في نصف ملعب الفريق المصري الذي لم يعرف لاعبوه كيفية فك الحصار المضروب عليهم.

وسريعًا جنى الهلال ثمرة مجهوده بتسجيل الهدف الأول عن طريق طه الشلوي الذي استغل كرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى، ليضع الهلال في المقدمة مبكرًا.

بعد الهدف تواصل ضغط الهلال بكل خطوطه على فيوتشر بغية إحراز هدف ثانٍ فيما اضطر الفريق المصري إلى التراجع للخلف لحماية مرماه من الهجوم الهلالي الجارف، ويحسب لفيوتشر أن دفاعه كان منظمًا ولم يكن عشوائيًا الأمر الذي شكَّل صعوبة كبيرة على لاعبي الهلال في اختراق دفاع الفريق الضيف.

فيوتشر يهرب من ضغط الهلال

وبمرور الوقت وفي ظل عدم نجاح الهلال في اختراق دفاعات فيوتشر، بدأ الفريق المصري يكتسب الثقة، وتمكن من الخروج من مناطقه لينحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرميين.

وفي نهاية زمن الشوط الأول، حصل فيوتشر على فرصتين لهز شباك الهلال، الأولى في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من توغل مفاجئ داخل منطقة جزاء الهلال انتهى بتسديدة قوية اصطدمت بالدفاع، وبعدها بدقيقتين حصل فيوتشر على ركلة حرة جرى تسديدها قوية لكن حارس الهلال خالد المسماري أنقذها ببراعة لترتد لهجوم فيوتشر الذي تابع الكرة دون أن يتمكن من تحويلها إلى الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف مند دون رد.

فيوتشر يدرك التعادل مع الهلال

الفريق المصري بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل بكثير من الشوط الأول، حيث تمكن من تنظيم صفوفه والسيطرة على وسط الملعب لمواجهة هجوم الهلال مبكرًا وبعيدًا عن منطقة جزائه.

أما الهلال فبدأ الشوط الثاني بشكل هادئ وافتقد لاعبوه القدرة على الضغط ما ترك الحرية للاعبي فيوتشر للتحرك في الملعب والسعي لبناء الهجمات، وإن كانت الخطورة غائبة نظرا لحرص كل فريق على عدم ارتكاب الأخطاء التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

فيوتشر يخطف الفوز على الهلال

وبمرور الوقت اعتمد فيوتشر على الهجمات المرتدة مستغلا اندفاع لاعبي الهلال إلى الأمام سعيًا وراء تسجيل الهدف الثاني، إلا أن الفريق المصري لم يتمكن من الاستفادة من هجماته المرتدة القليلة التي شنها على مرمى خالد المسماري، إلا في الدقيقة 65 التي تمكن فيها مروان محسن من تسجيل الهدف الثاني في لحظة غابت فيها الرقابة والتغطية الدفاعية لتصبح النتيجة هي تعادل الفريقين بهدف لمثله.

وفي الدقيقة 75 قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه علي الفيل لاعب مودرن فيوتشر، ليضطر الفريق إلى استكمال اللقاء منقوصًا من أحد لاعبيه.

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وتمر الدقائق المتبقية من عمر المباراة سريعًا دون أن يسفر هجوم الهلال عن تسجيل هدف الفوز، بل على العكس تمكن فيوتشر من إحراز الهدف الثاني من توغل في منطقة الجزاء لتلعب الكرة عرضية ليقابلها كاجالي دراميه بقدمه في الشباك محرزًا الهدف الثاني للفريق المصري في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الأصلي، لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد.