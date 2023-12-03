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تعادل الاتحاد المصراتي والاتحاد سلبيًا في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 05:52 مساء
تعادل الاتحاد المصراتي والاتحاد سلبيًا في «دورينا»
فريق الاتحاد (حساب نادي الاتحاد على فيسبوك)
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خيَّم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب الشموع ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الاتحاد المصراتي يتساوى مع الأهلي طرابلس موقتًا
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد المصراتي إلى ثماني نقاط متساويًا في الرصيد مع الأهلي طرابلس موقتًا، بينما أصبح رصيد الاتحاد نقطة واحدة من أربع مباريات في المركز قبل الأخير بترتيب المجموعة الثانية من «دورينا»، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة.

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وتقام في السابعة من مساء اليوم مباراة الأهلي طرابلس والبشائر على ملعب النهر الصناعي في ختام مواجهات المجموعة الثانية من «دورينا»، حيث تأجلت مباراة السويحلي وأبوسليم بسبب مشاركة الأخير في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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