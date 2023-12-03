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الأهلي طرابلس يعيد الأردني شرارة من جديد كأول انتدابات الشتاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 03 ديسمبر 2023, 04:40 مساء
الأهلي طرابلس يعيد الأردني شرارة من جديد كأول انتدابات الشتاء
المحترف الأردني محمد أبوزريق شرارة. (فيسبوك)
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أكد عضوا لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي طرابلس سفيان قربع وسيف الككلي في تصريحات إلى قناة النادي أن إدارة الفريق توصلت لاتفاق مع المحترف الأردني محمد أبوزريق شرارة ليكون أول الانتدابات في مرحلة الانتقالات الشتوية، بعد اجتيازه الفحص الطبي الكامل.

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شرارة سينتقل إلى النادي الأهلي بشكل حر مجانًا، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق الترجي الرياضي التونسي، وبحسب عضو لجنة التعاقدات سفيان قربع سيتواجد اللاعب في طرابلس مساء اليوم الأحد لتوقيع العقد على أن يكون حاضرًا بمدرجات ملعب النهر لمساندة الفريق في مباراة الأهلي والبشائر في الدوري الليبي الممتاز.

كان اللاعب الأردني قدم موسمًا جيدًا مع فريق الأهلي طرابلس، وانتقل بعد انتهاء عقده إلى الترجي التونسي، لكنه لم يقدم إضافة للترجي، بسبب الاصابة ووجوده على دكة الاحتياط في الكثير من المباريات.

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