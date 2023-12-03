عودة يرفع شعار التعويض.. وريكاردو من أجل تأكيد الانطلاقة المثالية (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يخوض ممثل كرة القدم الليبية فريق الهلال، في السادسة من مساء اليوم الأحد، مواجهة عربية - عربية مرتقبة أمام ضيفه فريق مودرن فيوتشر المصري ضمن ذهاب الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على ملعب شهداء بنينا الدولي في بنغازي.

- الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»

وفقد فريق الهلال نتيجة مباراته الأولى أمام مستضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين لصفر، بينما تفوق فيوتشر على ضيفه فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي في القاهرة بهدف لصفر.

عودة يتمسك بأمل المنافسة

وقبل انطلاق المباراة، تحدث كلا المدربين خلال المؤتمر الصحفي بحضور مختلف وسائل الإعلام، حيث أكد المدرب المصرى محمد عودة، مدرب الهلال، أنه لا خيار أمامه سوى تحقيق الانتصار، وحصد أول ثلاث نقاط إذا ما أراد البقاء في المنافسة، والدفاع عن حظوظه، وتعويض تعثره في جولة الافتتاح، وهو يدرك تماما أنه سيواجه فريقا متمرسا يمر بفترة جيدة في الدورى المصرى، حيث يحل رابعا، لكنه أعد الفريق جيدا لهذه المواجهة، ودرس الفريق المصرى، وشاهد رفقة لاعبيه آخر مباريات الفريق المنافس.

أما مدرب فريق مودرن فيوتشر، البرتغالى ريكاردو، فأكد حرصه على الحفاظ على انطلاقته المثالية، وصدراته المجموعة التي يتقاسمها مع اتحاد العاصمة الجزائرى، وهو يعرف أنه سيواجه منافسا صعبا، يبحث عن تعويض خسارة مباراة الجولة الأولى.

أول مواجهة للهلال مع فريق مصري في أفريقيا

وتعد مواجهة اليوم بين الهلال وضيفه مودرن فيوتشر المصرى أول مواجهة لفريق الهلال رسميا مع فريق مصري في الملاعب الأفريقية، بينما سبق أن التقى الهلال رسميا للمرة الأولى فريقا مصريا العام 2015 حين خسر مباراته أمام الإسماعيلى بأربعة أهداف لصفر ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا للأندية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل اتحاد العاصمة صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فيوتشر المصرى، الذى يملك الرصيد نفسه من النقاط، بينما يتساوى كل من الهلال وسوبر سبورت الجنوب أفريقى في الترتيب بلا نقاط.

محمد عودة خلال المؤتمر الصحفي. (فيسبوك)

منسق المؤتمر الصحفي زين العابدين بركان. (فيسبوك)