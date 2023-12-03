مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز على ملعبي الشموع والنهر.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، اليوم الأحد، مواجهتين ضمن منافسات الأسبوع الخامس في المجموعة الثانية، إذ تجمع المباراة الأولى الاتحاد المصراتي والاتحاد على ملعب الشموع في تمام الثالثة والنصف، ويراقبها عبدالقادر مسعود.

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ويتواجه في المباراة الثانية الأهلي طرابلس والبشائر على ملعب النهر في تمام السابعة مساء، ويراقبها عبدالرزاق القلالي.

بينما تأجل لقاء السويحلي وأبوسليم بسبب مشاركة الأخير في «الكونفدرالية»، وسيخلد فريق الخمس للراحة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الثانية. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)