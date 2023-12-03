أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي، اليوم الأحد في تمام الثالثة بتوقيت ليبيا، على أرضية ملعب عنابة بالجزائر، الذي اختاره فريق أبوسليم ملعبا له، ضيفه ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي، في إطار منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

يسعى فريق أبوسليم، الذي قدم مردودا جيدا أمام الزمالك، وفقد اللقاء بهدف دون، تدارك خسارة الجولة الأولى، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في باقي مشوار دور المجموعات.

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وقد فاز فريق ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي في أولى جولات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية على حساب سوار كويا الغيني بثنائية نظيفة.

ويتصدر كل من ساغرادا الأنغولي والزمالك المصري ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية بثلاث نقاط لكل منهما، بينما يأتي بعدهما فريقا أبوسليم وسوار كويا الغيني من دون نقاط.