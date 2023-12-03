الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تقام، اليوم الأحد، الجولة الثانية من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، حيث سيلتقي فريق الهلال الليبي ضيفه فريق مودرن فيوتشر المصري على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، وذلك في السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

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الجولة الأولى فقدها فريق الهلال خارج ملعبه أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد على ملعب 5 جويليه بالجزائر، بينما استطاع فيوتشر المصري الخروج فائزاً فوق أرضه على فريق سبور سبورت الجنوب أفريقي بهدف للا شيء.

ويقود اللقاء الحكم المغربي الدولي رضوان جيد، حيث يطمع فريق الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من المنافسة في دور المجموعات، والظفر بأول ثلاث نقاط تحت قيادة مديره الفني المصري محمد عودة.