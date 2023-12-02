الهلال يقرر دخول الجماهير مجانًا في مباراته أمام مودرن فيوتشر المصري بالكونفدرالية غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

قرر نادي الهلال فتح مدرجات ملعب شهداء بنينا مجانا أمام جماهيره لدخول مباراة فريق كرة القدم أمام فريق مودرن فيوتشر المصري المقررة غدا الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حافلات خاصة لجماهير الهلال

كما أعلن نادي الهلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت، أن رئيس اللجنة التسييرية للنادي علي الشريف قرر تسيير حافلات عند الثالثة عصرا لتقل الجماهير الهلالية من مقر النادي إلى ملعب شهداء بنينا، وذلك لتسهيل وصول الجماهير إلى ملعب المباراة وتوفير أقصى دعم جماهيري ممكن خلال المباراة التي تنطلق في السادسة مساء.

ويسعى الهلال إلى الفوز على ضيفه مودرن فيوتشر المصري بعدما تعثر في الجولة الأولى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين من دون رد.

واختتم فريق الهلال مساء اليوم تحضيراته لخوض مباراة الغد بكأس الكونفدرالية تحت إشراف المدير الفني المصري محمد عودة، حيث ركز مران الفريق على الوصول إلى مرمى المنافس واختراق تحصيناته الدفاعية، مع الحرص على تأمين الدفاع الهلالي ضد أي هجوم مضاد.

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وفي السياق نفسه، عقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي فريق الهلال الطاقم الأزرق بالكامل، فيما سيرتدي لاعبو فريق مودرن فيوتشر الطاقم البرتغالي بالكامل.