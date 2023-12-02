أساريا أمام المدينة على ملعب الزاوية ضمن منافسات الدوري الليبي.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، اليوم السبت، مواجهة واحدة في تمام الثالثة والنصف عصر، حيث يلتقي فريقا أساريا والمدينة على ملعب الزاوية.

مواجهة أساريا والمدينة يراقبها فتحي الحيو ضمن منافسات الأسبوع الخامس في المجموعة الثانية، التي تستكمل غدا الأحد 3 ديسمبر بمواجهتين: المباراة الأولى تجمع الاتحاد المصراتي والاتحاد على ملعب الشموع في تمام الثالثة والنصف.

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ويقابل في الثانية الأهلي طرابلس والبشائر على ملعب النهر في تمام السابعة مساء، بينما تأجل لقاء السويحلي وأبوسليم بسبب مشاركة الأخير في «الكونفدرالية»، وسيخلد فريق الخمس للراحة.

مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الثانية. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)