  • Alwasat News
Atwasat

أساريا أمام المدينة على ملعب الزاوية ضمن منافسات الدوري الليبي.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 02:27 مساء
أساريا أمام المدينة على ملعب الزاوية ضمن منافسات الدوري الليبي.. السبت
فريق أساريا في مباراة سابقة بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (صفحة نادي أساريا عبر فيسبوك)
alwasat radio

تشهد منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، اليوم السبت، مواجهة واحدة في تمام الثالثة والنصف عصر، حيث يلتقي فريقا أساريا والمدينة على ملعب الزاوية.

مواجهة أساريا والمدينة يراقبها فتحي الحيو ضمن منافسات الأسبوع الخامس في المجموعة الثانية، التي تستكمل غدا الأحد 3 ديسمبر بمواجهتين: المباراة الأولى تجمع الاتحاد المصراتي والاتحاد على ملعب الشموع في تمام الثالثة والنصف.

- التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
- شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

ويقابل في الثانية الأهلي طرابلس والبشائر على ملعب النهر في تمام السابعة مساء، بينما تأجل لقاء السويحلي وأبوسليم بسبب مشاركة الأخير في «الكونفدرالية»، وسيخلد فريق الخمس للراحة.

مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الثانية. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الثانية. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟

«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات

«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات
كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية ...
240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة

240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
فوز الملعب الليبي على الأولمبي في «دورينا»
فوز الملعب الليبي على الأولمبي في «دورينا»
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى...
شاهد «في التسعين».. رئيس اتحاد كرة السلة يكشف السبب الحقيقي وراء تجميد النشاط
شاهد «في التسعين».. رئيس اتحاد كرة السلة يكشف السبب الحقيقي وراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا ......
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس ......
المزيد
أساريا أمام المدينة على ملعب الزاوية ضمن منافسات الدوري الليبي.. السبت
أساريا أمام المدينة على ملعب الزاوية ضمن منافسات الدوري ......
الأخضر يواجه المروج في الدوري الليبي ضمن المجموعة الأولى.. السبت
الأخضر يواجه المروج في الدوري الليبي ضمن المجموعة الأولى.. ......
اتحاد الملاكمة يطلق تجربة نصف احترافية في أوزان مختلفة
اتحاد الملاكمة يطلق تجربة نصف احترافية في أوزان مختلفة...
شاهد «في التسعين».. رئيس اتحاد كرة السلة يكشف السبب الحقيقي وراء تجميد النشاط
شاهد «في التسعين».. رئيس اتحاد كرة السلة يكشف السبب الحقيقي ......
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة ......
المزيد