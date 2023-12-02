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اتحاد الملاكمة يطلق تجربة نصف احترافية في أوزان مختلفة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 02 ديسمبر 2023, 12:20 مساء
اتحاد الملاكمة يطلق تجربة نصف احترافية في أوزان مختلفة
منافسات في الملاكمة الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
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نظم الاتحاد الليبي للملاكمة مباريات في تجربة الملاكمة نصف احترافية، التى يهدف منها إلى رفع المستوى الفني للملاكمين، وجاءت النتائج على النحو التالي:

في وزن 91 كلغ، فاز عمر رمضان من نادي نجوم قرقاش على محمود عبدالمولى من نادي مدرسة طرابلس. وفي وزن 81 كلغ، فاز أسامة بركوس من نادي نجوم الهضبة على أحمد خالد من نادي نجوم قرقاش.

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وفي وزن67 كلغ، فاز يزن الحويج من نادي الخمس على مصطفى نورالدين من نادي نجوم قرقاش.

وشهدت منافسات المنطقة الشرقية في وزن 82 كلغ فوز محمد تيكا من نادي المدينة على معتز الجازوي من نادي السواعد. وفي وزن 63 كلغ من ثلاث جولات فقط، فاز عبدالرحمن العجيلي من نادي السواعد على معتصم فتحي من نادي السواعد.

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