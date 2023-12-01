المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب المهدي الخريف، لاعب نادي الظهرة والمنتخب الوطنى لكرة القدم السابق، بالعمل على إحداث تغيير جذري لكرة القدم الليبية.

الإعلاميون يطالبون بتغيير عميق

وقال في تصريح إلى بوابة «الوسط» إن فكرة التعاقد مع المسؤولين في الكرة الإسبانية لتطوير المسابقات الليبية المحلية جيدة، حيث هناك حاليا خطوات جيدة للتعاقد مع «الليغا» الإسبانية.

من جهتهم، طالب الإعلاميون والرياضيون القدامى بدعم هذه الخطوات، لحاجة الكرة الليبية لتغيير عميق.

- أبوسليم يستعد لمواجهة ساغرادا الأنغولي بالكونفدرالية في الجزائر

- شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

وقد تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم من تحسين ترتيبه في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث قفز ستة مراكز دفعة واحدة في التصنيف الذي صدر أمس الخميس، ليشغل المركز الـ120 على مستوى العالم، بعد أن كان يشغل الـ126 في تصنيف أكتوبر.