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المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الجمعة 01 ديسمبر 2023, 03:45 مساء
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
المهدي الخريف لاعب نادي الظهرة والمنتخب الوطنى لكرة القدم السابق (فيسبوك)
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طالب المهدي الخريف، لاعب نادي الظهرة والمنتخب الوطنى لكرة القدم السابق، بالعمل على إحداث تغيير جذري لكرة القدم الليبية.

الإعلاميون يطالبون بتغيير عميق
وقال في تصريح إلى بوابة «الوسط» إن فكرة التعاقد مع المسؤولين في الكرة الإسبانية لتطوير المسابقات الليبية المحلية جيدة، حيث هناك حاليا خطوات جيدة للتعاقد مع «الليغا» الإسبانية.

من جهتهم، طالب الإعلاميون والرياضيون القدامى بدعم هذه الخطوات، لحاجة الكرة الليبية لتغيير عميق.

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