وفاة الدراج طارق القماطي صعقا بالكهرباء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انتقل إلى رحمة الله تعالى لاعب المنتخب الوطني للدراجات طارق محمد القماطي، الذي وافاه الأجل، أمس الخميس، بسبب تعرضه لصاعق كهربائي في أثناء العمل.

مشاركات عدة للبطل الراحل

وقد شارك الدراج طارق محمد القماطي مع فريق اتحاد الشرطة الرياضي، وانتقل إلي نادي المدينة في الموسم الرياضي السابق. ولتميزه، جرى اختياره ضمن الفريق الوطني، للمشاركة في بعض البطولات التي كان آخرها المشاركة في طواف الجزائر الدولي للدراجات العام الماضي.

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وقد تقدم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات، وكل أسرة الدراجات بأصدق التعازي إلي عائلة اللاعب الراحل وذويه وكل أصدقائه.

لاعب المنتخب الوطني للدراجات طارق محمد القماطي خلال مشاركته في بإحدى البطولات (فيسبوك)