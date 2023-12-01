قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

طرابلس - بوابة الوسط

يواصل قطار مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «49» الانطلاق بانتظام، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي شهدت ظهوراً جيداً للفريق الوطني مع بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل 2026، حيث تعادل «فرسان المتوسط» بهدف أمام «أسود الكاميرون» على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال، وتضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس، وبهذا التعادل يرتفع رصيد المنتخب الليبي إلى 4 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى بهدف أمام منتخب إسواتيني، وهو نفس رصيد منتخب الكاميرون بعد أن فاز في جولة الافتتاح على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن «الفرسان».

المسابقات تكشف أحدث المواعيد

وكشفت الصفحة الرسمية للجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»، جدول مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى، والأسبوع الخامس للمجموعة الثانية، ضمن مسابقة الدوري الممتاز «دورينا»، من مرحلة الذهاب للموسم الرياضي 2023-2024.

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وتنطلق مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى، الجمعة الأول من ديسمبر، حيث سيلتقي في تمام الثالثة عصراً فريقا الصقور والصداقة على ملعب طبرق، وفي يوم الجمعة نفسه، يواجه في تمام السابعة مساء، فريق التحدي نظيره الأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا، وفي اليوم التالي السبت 2 ديسمبر، يقابل في تمام الثالثة الأخضر فريق المروج على ملعب شيخ الشهداء. وفي الإثنين 4 ديسمبر، يلتقي في تمام السابعة فريقا النصر والأنوار على ملعب شهداء بنينا. في حين تأجلت مباراة الهلال والتعاون بسبب مشاركة الهلال في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

ترتيب المجموعة الأولى

الهلال والنصر 7 نقاط، الأخضر والتعاون 5 نقاط، الأهلي بنغازي 4 نقاط، التحدي 3 نقاط، الصقور نقطتان، المروج والأنوار نقطة واحدة لكلٍ منهما، الصداقة دون نقاط.

منافسات الأسبوع الخامس

وتنطلق منافسات الأسبوع الخامس في المجموعة الثانية، الجمعة الأول من ديسمبر المقبل، بمواجهة الأولمبي والملعب الليبي على ملعب الزاوية في الثالثة والنصف عصراً، وفي التوقيت نفسه، يلتقي السبت الثاني من ديسمبر فريقا أساريا والمدينة على ملعب الزاوية أيضاً، ويشهد الأحد 3 ديسمبر مواجهتين: المباراة الأولى تجمع الاتحاد المصراتي والاتحاد على ملعب الشموع في تمام الثالثة والنصف، ويتواجه في الثانية الأهلي طرابلس والبشائر على ملعب النهر في تمام السابعة مساء. بينما تأجل لقاء السـويحلي وأبوسليــم بسبب مشاركة الأخير في «الكونفدرالية»، ويخلد فريق الخمس للراحة.

ترتيب المجموعة الثانية

المدينة 9 نقاط، الأهلي طرابلس 8 نقاط، الاتحاد المصراتي 7 نقاط، الخمس وأساريا 5 نقاط، الأولمبي وأبوسليم والملعب الليبي 3 نقاط لكلٍ منهم، البشائر نقطتان، السويحلي والاتحاد دون نقاط.

نظام لوائح المواسم الماضية

وتسير لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم على نظام لوائح المواسم الماضية نفسها، والاختلاف الوحيد في الموسم الجديد مشاركة 22 فريقاً، جرى تقسيمها على مجموعتين، لتضم كل مجموعة 11 فريقاً، مع حفظ مكان لفريق دارنس المستبعد على خلفية الظروف القاهرة بعد عاصفة «دانيال» التي أطاحت بالمدينة، وتضم المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي والهلال والنصر والأخضر والتحدي والتعاون ودارنس والصداقة والأنوار والمروج.

أما المجموعة الثانية فتضم: الأهلي طرابلس، بطل الدوري الموسم الماضي، والاتحاد والمدينة والسويحلي والأولمبي وأساريا والخمس والاتحاد المصراتي وأبوسليم والملعب الليبي والبشائر.

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ويتكون الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل من كل مجموعة 3 من الأندية الأوائل إلى الدوري السداسي، بينما يهبط ناد واحد من كل مجموعة إلى الدرجة الأولى، ويجرى نظام المسابقة في الموسم الجديد من 6 فرق من المجموعتين سيقام بينها دوري يعرف بـ«الدوري السداسي» في ملاعب محايدة، وصاحب أكثر رصيد من النقاط سيتوج ببطولة الدوري الليبي لهذا الموسم.

الأندية المتأهلة أفريقياً

اللائحة المنظمة للدوري تنص قولاً: «لو كان هناك تعادل بين فريقين في النقاط والأهداف نفسها ستكون هناك مباراة فاصلة، ولا يجرى الرجوع لعدد البطاقات أو القرعة». ونصت لائحة الموسم الجديد على أن أصحاب التراتيب الأربعة الأولى من الدوري السداسي ستكون لهم المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، حيث سيمثل الأول والثاني ليبيا في دوري الأبطال، والثالث والرابع في «الكونفدرالية».

تعادل سلبي في «ديربي» العاصمة

وشهد الأسبوع الرابع في المجموعة الثانية مباراة «ديربي العاصمة»، حيث تعادل سلبيا الاتحاد وضيفه الأهلي طرابلس في ختام منافسات الأسبوع على أرضية ملعب الجميل، وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، وحصل كلا الفريقين على كرات خطرة، وخصوصاً فرصتين لفريق الاتحاد، الأولى للعباسي في الدقيقة 16، وفرصة في الدقيقة 33 لرييس، وفرصتين للأهلي طرابلس عن طريق مهاجمه أحمد كرواع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فرص ضائعة من القطبين في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كانت الأفضلية للأهلي طرابلس، وشهد ثلاث فرص كانت سانحة للتسجيل، فرصتين لأحمد كرواع، وفرصة للاتحاد ضاعت بسهولة، ولاحت فرصة كاد أن يسجلها الصويعي مدافع الأهلي طرابلس، وتصدى لها حارس مرمي الاتحاد بن الأشهر، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويقتسم الفريقان نقطة لكل فريق في رصيده، الأهلي طرابلس بات بـ8 نقاط، والاتحاد دون نقاط بسبب عقوبة مفروضة عليه من الموسم الماضي..

وحسم فريق الاتحاد المصراتي «ديربي» مدينة مصراتة، بعد فوزه على فريق السويحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية أيضاً، ليصل الاتحاد المصراتي إلى النقطة السابعة، والسويحلي دون رصيد بعد الخسارة الرابعة له هذا الموسم.

مواجهة الأخضر أمام الصقور في الجولة الثالثة. (الإنترنت)