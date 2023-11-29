شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يفتح النار على التحكيم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المحلل الرياضي بقناة «الوسط» (Wtv) عادل الخمسي أن هناك غيابا تاما للحسم والحزم والشجاعة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بأخطاء الحكام في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

معاقبة الحكام ليست حلا للأخطاء

وتساءل الخمسي، خلال مشاركته في برنامج «في التسعين» الذي بثته قناة «الوسط» (Wtv) أول من أمس الإثنين، عما إذا كانت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم تعقد اجتماعات مع الحكام، وتناقشهم في الأخطاء التي يرتكبونها خلال المباريات، وذلك قبل أن تفكر في معاقبة الحكام.

كما تساءل عما إذا كانت لجنة الحكام تقوم بدورها في مراقبة الحكام، للتيقن مما إذا كانت الأخطاء التحكيمية مقصودة أم لا، والتثبت حول ما إذا كانت هناك شبهات تحوم حول بعض الحكام والمراقبين أم لا.

وأشار عادل الخمسي إلى أن هناك بعض الحكام احتسبوا ركلات جزاء وهمية، وفي المقابل هناك فرق جري حرمانها من ركلات جزاء صحيحة. كما جرى احتساب أهداف غير صحيحة لمصلحة بعض الفرق. كما جرى إلغاء أهداف صحيحة تماما، وكل هذه أخطاء وقعت خلال الأسابيع الثلاثة فقط من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وهي تعطي الجماهير الحق في انتقاد بعض الحكام الذين يرتكبون أخطاء متكررة.

وشدد الخمسي على أن مستوى التحكيم مسؤولية لجنة الحكام وليس اتحاد كرة القدم، حيث إن الحكام تحت تصرف هذه اللجنة.

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واعتبر محلل قناة «الوسط» (Wtv) أن إسناد مباريات الكبرى والصعبة ومباريات «الديربي» إلى حكام غير دوليين خطأ، لأن الحكم الدولي معتاد على إدارة المباريات الدولية والمواجهات الصعبة تحت ضغط، وهناك ملاعب صعبة وبها جمهور متحمس تحتاج لحكم ذي شخصية قوية، لأنه في بعض الأحيان الضغط الجماهيري يُخرج الحكم عن تركيزه.