مدرب الأواسط السيليني يقدم نصائح لأولياء الأمور عبر «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال مدرب أواسط الشباب الوحدوي عادل السيليني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «غالبية الأندية -للأسف- لا تولي اهتماما كبيرا للفئات السنية، وتتأخر في إطلاق التدريبات، ولا تعطي الفئات السنية حقها».

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وأضاف في تصريحه إلى «بوابة الوسط»: «الصبر على اللاعبين الناشئين مهم في كرة القدم، خاصة الذين لهم موهبة، وكذلك يجب التواصل مع أولياء أمور الناشئين».

واختتم السيليني حديثه مع «بوابة الوسط»: «إبلاغ أولياء أمور الناشئين بأي سلوك إيجابي أو سلبي أمر مهم، والاتحادات الفرعية لا بد أن تحرص على إقامة دوري نموذجي، وعدم نشر ثقافة الشحن والتوتر بين الناشئين».