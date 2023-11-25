المدينة يفوز على الخمس ويحصد العلامة الكاملة في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز المدينة على الخمس بنتيجة هدف من دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الرابع من المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

المدينة يحرز فوزه الثالث في «دورينا»

سجل هدف المدينة المحترف أبوبكر اديار في الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني. بهذا الفوز تمكن فريق المدينة من تأكيد انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري الممتاز «دورينا»، حيث لعب الفريق ثلاث مباريات تمكن من الفوز بها ليحصد العلامة الكاملة بتسع نقاط، فيما توقف رصيد الخمس عند خمس نقاط، بعدما تلقى أول خسارة له في المسابقة.

- فوز الأهلي بنغازي على الصداقة 2-1 في «دورينا»

- تعادل الأخضر والصقور 2-2 في «دورينا»

الجدير بالذكر أن مباريات اليوم بـ«دورينا» شهدت فوز الأهلي بنغازي على الصداقة بهدفين مقابل هدف، وتعادل الصقور مع الأخضر بهدفين لكل فريق.