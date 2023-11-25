فوز الأهلي بنغازي على الصداقة 2-1 في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الأهلي بنغازي على الصداقة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بين الفريقين عصر اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأهلي بنغازي اقترب من صدارة المجموعة الأولى

تقدم الأهلي بنغازي بهدفين أحرزهما فاضل سلامة في الدقيقة 23 والمحترف الغابوني أكسيل مايي في الدقيقة 83 من ضربة جزاء، إلا أن الصداقة أحرز هدفه الوحيد عن طريق الجزائري شمس الدين نغير في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

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بهذا الفوز تمكن الأهلي بنغازي من رفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي الصداقة في المركز الأخير من دون أي رصيد.