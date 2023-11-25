بيان لاتحاد الكرة الليبي يوضح أسباب تغيير ملعب الاتحاد المصراتي والسويحلي لتفادي أي مخاطر

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانا جديدا توضيحيا، أمس الجمعة، بشأن نقل مباراة الاتحاد المصراتي مع فريق السويحلي، ضمن الأسبوع الرابع من مرحلة الذهاب من مسابقة الدوري، من ملعب الشموع إلى ملعب النهر في طرابلس، لدواع أمنية.

ووجه الاتحاد خطابا إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد المصراتي، لإفادته بملابسات نقل اللقاء، حسبما أفاد الاتحاد في الخطاب الذي نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

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البيان الصادر عن اتحاد كرة القدم الليبي

وجاء في البيان الصادر عن اتحاد الكرة «بالإشارة إلى كتابكم رقم 2023/48، المؤرخ في 2023/11/21، بشأن قرار لجنة تنظيم المسابقات نقل مباراة فريقكم الأول مع فريق السويحلي ضمن الأسبوع الرابع بمرحلة الذهاب من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2024/2023، والمقررة إقامتها يوم الأحد الموافق 2023/11/26. نفيدكم بأن قرار لجنة تنظيم المسابقات نقل المباراة المذكورة قد جاء بناءً على كتاب السيد مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات رقم (6827.56.3) المؤرخ في 2023/11/20، الذي يفيد بأهمية وضرورة نقل مباراة فريقي السويحلي والاتحاد المصراتي ضمن الأسبوع الرابع إلى ملعب آخر خارج الاتحاد الفرعي بمصراتة، لدواع أمنية وتنظيمية من أجل تفادي أي مخاطر أو عواقب لا يُحمد عقباها، باعتبارها الجهة المختصة بالأمن الرياضي ومنح الموافقات الأمنية لكل حدث رياضي وفي جميع المدن، عملاً بالتشريعات النافذة».

تحقيق المصلحة العامة يتصدر مشهد تغيير الملعب

وأضاف البيان: «عملاً بأحكام المادة 46 من لائحة تنظيم المسابقات، التي نصت على أنه يجوز للجهة المختصة إقامة أية مباراة ضمن أي مسابقة رسمية بدون حضور الجمهور أو تغيير موعد أو مكان إقامتها كلما دعت الضرورة لذلك، طبقا للظروف التي ترى فيها تحقيق المصلحة العامة».

وأكمل: «استناداً على ذلك، ولأهمية الأمر وللمصلحة العامة، اتخذت لجنة تنظيم المسابقات قرارها بنقل المباراة المشار إليها إلى ملعب النهر بمدينة طرابلس، بعيداً عن أي تجاذبات أو اعتبارات أخرى، والاتحاد الليبي لكرة القدم يتعامل مع كل الأندية المتنافسة على حد سواء، وعلى مسافة واحدة من الجميع، في إطار مبدأ التنافس الرياضي الشريف الذي يجب أن يكون داخل ملعب المباراة».

بيان اتحاد كرة القدم الليبي بشأن تغيير ملعب الاتحاد المصراتي والسويحلي، 24 نوفمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)