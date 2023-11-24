اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويلحي إلى طرابلس لدواع أمنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم نقل مباراة الاتحاد المصراتي مع فريق السويحلي ضمن الأسبوع الرابع من مرحلة الذهاب من مسابقة الدوري إلى ملعب النهر بطرابلس لدواع أمنية.

ووجه الاتحاد خطابا أمس الخميس إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد المصراتي لإفادته بملابسات نقل اللقاء، حسب أفاد الاتحاد في الخطاب الذي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

الخطاب: لا يمكن إقامة المباراة في دائرة الاتحاد الفرعي مصراتة

وأوضح الاتحاد أن المباراة المقررة الأحد المقبل ستنقل بقرار لجنة تنظيم المسابقات بناءً على كتاب مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات الصادر الإثنين الماضي والذي يفيد بأهمية وضرورة نقل المباراة إلى ملعب آخر خارج الاتحاد الفرعي مصراتة لدواعي أمنية وتنظيمية لتفادي أي مخاطر أو عواقب لا يُحمد عقباها.

وأشار الخطاب إلى أن الوزارة هي الجهة المختصة بالأمن الرياضي ومنح الموافقات الأمنية لكل حدث رياضي وفي جميع المدن عملاً بالتشريعات النافذة.

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كما نوه الخطاب أن المادة (46) من لائحة تنظيم المسابقات تنص على أنه يجوز للجهة المختصة إقامة اية مباراة ضمن أي مسابقة رسمية بدون حضور الجمهور أو تغيير موعد أو مكان إقامتها كلما دعت الضرورة لذلك طبقا للظروف التي ترى فيها تحقيق المصلحة العامة.



وشدد الاتحاد على أنه يتعامل مع جميع الأندية المتنافسة على حد سواء وأنه «على مسافة واحدة من الجميع وفي إطار مبدأ التنافس الرياضي الشريف الذي يجب أن يكون داخل ملعب المباراة».