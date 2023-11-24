أساريا يفشل في خطف صدارة المجموعة الثانية من «دورينا» بالتعادل مع البشائر

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا البشائر وأساريا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة على ملعب الشموع، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز الكرة القدم (دورينا).

شوط أول سلبي

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، تقدم تراوري بهدف لفريق البشائر، إلا أن يعقوب عبدالله تمكن من إحراز هدف التعادل لفريق أساريا.

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أساريا إلى ست نقاط، ويفشل في خطف صدارة المجموعة من الأهلي طرابلس، ولو بشكل موقت. كما ارتفع رصيد البشائر إلى نقطتين، وفشل في تحسين ترتيبه، والتقدم إلى منطقة الأمان في ترتيب المجموعة الثانية.