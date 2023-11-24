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تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 05:41 مساء
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
لاعبو فريق التحدي قبل إحدى المباريات (حساب نادي التحدي على فيسبوك)
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فرض التعادل نفسه بهدف لمثله على مباراة التعاون والتحدي التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب 10 يونيو في أجدابيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز الكرة القدم (دورينا).

التحدي يتقدم والتعاون يتعادل
تقدم فريق التحدي بهدف أحرزه هشام النقاش، إلا أن التعاون تمكن من إدراك التعادل عن طريق المهاجم علي رزق.

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد التعاون إلى خمس نقاط، بينما ارتفع رصيد التحدي إلى ثلاث نقاط.

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