تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

فرض التعادل نفسه بهدف لمثله على مباراة التعاون والتحدي التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب 10 يونيو في أجدابيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز الكرة القدم (دورينا).

التحدي يتقدم والتعاون يتعادل

تقدم فريق التحدي بهدف أحرزه هشام النقاش، إلا أن التعاون تمكن من إدراك التعادل عن طريق المهاجم علي رزق.

- كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري

- شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد التعاون إلى خمس نقاط، بينما ارتفع رصيد التحدي إلى ثلاث نقاط.